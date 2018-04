Daniel Lipovetzky - diputado 21-03.mp3

"El pedido de Elisa Carrió lo entiendo desde su lugar, lo consideramos, lo que hicimos ayer es definir la metodología de trabajo, no nos centramos en el debate, que será el 10 de abril."-"Nosotros le pusimos como limite a los Diputados que tengan 4 oradores para escuchar a todas las voces. Si todos cumplen, nos reuniremos dos veces por semana, entonces en dos meses lo terminaríamos, además hay una decisión de los presidentes de comisiones para juntarnos si necesitamos más días"-"Yo no he tenido presiones de la Iglesia, pero seguramente; en otros casos la Iglesia expresó su rechazo, hubo declaraciones del Papa, pero es parte de esto"-"A nosotros también nos preocupa las salidas transitorias de Astiz, esperemos que los jueces no lo permitan"AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA