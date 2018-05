Daniel Lipovetzky: "No hay "ejércitos" de trolls en el Gobierno"

Daniel Lipovetzky - diputado 02-05.mp3

"A mí no me consta que haya personas que trabajen para el Gobierno como trolls. En general hay muchas agresiones por las redes sociales, muchos antisemitas."Luis Novaresio, conductor: "Hay que denunciarlos en twitter y eso hizo que muchos sean bloqueados."Daniel Lipovetzky, diputado: "Hoy hay reunión de comisión de presupuestos por el tema tarifas, se tratará el proyecto que dictaminó la comisión impulsado de la Oposición."-"Para nosotros desde lo fiscal es irresponsable el proyecto, no se puede suspender el IVA sin ver como solventar la medida"-"El impacto más fuerte es a la clase media y la media baja, la tarifa social ayuda a la clase más baja. Yo recibo la factura y es alto, pero es un tema que viene de años y debía repararse, no hubo inversión, el Gobierno tomó la decisión de resolver eso. Por supuesto que se puede mejorar."AUDIO DE LA NOTA