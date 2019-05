Daniel Salvador: "Cambiemos no se dobla ni se rompe, se consolida"

Daniel Salvador.mp3







Daniel Salvador, Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio sobre la convención del radicalismo donde se decidirá la ratificación del la alianza Cambiemos.





Repasá las frases de la nota





- Convención de la UCR: "Hoy se consolida Cambiemos, hoy se confirmará Cambiemos y desde ya se va a procurar mejorar Cambiemos, hay voluntad de ratificar la unión".



-"A mí me parece imposible una formula Mauricio Macri- María Eugenia Vidal, me parece que Macri es candidato a presidente y Vidal a la gobernación".



-"En la provincia de Buenos Aires el Radicalismo ratificó Cambiemos, es cierto que hay voces criticas, pero no cambiarán"