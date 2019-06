Daniel Salvador: "No siento que los radicales sean postergados en Cambiemos"

Daniel Salvador.mp3







Daniel Salvador, Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio luego del cierre de alianzas electorales y la presentación de la fórmula Macri-Pichetto.





Repasá las frases de la nota





-"María Eugenia Vidal la semana que viene hará los anuncios formales de la formula y el armado de las listas. Ayer se presentó Juntos por el Cambio, con la incorporación de los diferentes partidos, Radicales, Coalición Cívica, Pro".



-"Ahora hasta el 22 de junio tenemos el armado de las listas"



-"En el gabinete hay varios peronistas, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Gustavo Ferrari, para nosotros lo fundamental en la campaña es mostrar lo que se hizo y hacernos cargo de lo que falta"



-"No quiero hacer una valoración de Sergio Massa, nosotros hablamos de lo nuestro, en un proyecto democrático. Para nosotros no es una traición"



-"No siento que los radicales son postergados en la Alianza, nosotros en la Convención decidimos ratificar Cambiemos, aspirar a una ampliación y convertir a Cambiemos en una coalición de Gobierno, la elección de Miguel Ángel Pichetto va en esa línea"



- Quién es más dificil, Graciela Camaño o Axel Kicillof: "Para mí lo importante es mostrar lo que hicimos, nuestro espacio está consolidado en la provincia. Hay una gobernadora comprometida, intendentes con obras"



- Sobre la posible candidatura de María Eugenia Vidal, más adelante, a presidente: "La Gobernadora tiene valores increíbles, mostrar la gestión y ganar elecciones te hace un panorama muy grande para adelante"