Daniel Vila: "Grondona fue lo "super malo" que le podía haber pasado al fútbol argentino"

Declaraciones de Alejandro Burzaco: "No me sorprendió nada, esto era conocido y denunciado en mi caso. Escucharlo de la voz de Burzaco me dio pena, esas situaciones nos llevaron a la situación que vivimos en el fútbol argentino."-"Nosotros dimos nombres, fechas, cuentas de Julio Grondona, bancos, en el caso de Meiszner tenía millones en cuentas en el exterior, además hicimos la denuncia pero el Gobierno y Julio Grondona estaban juntos."-"Yo no conocí a Delhon ni a Paladino, pero manejaban el fútbol para todos y la relación con el Gobierno"-"No sé si salpica el fútbol de hoy porque me fui. Se qué el fútbol se entregó a dos empresas del sector privado menci onadas en las causas, son los mismos nombres y caras, Torneos y Competencias y Fox Sports"-"Este sistema funcionaba como un cuerpo cerrado. Hay que mirar para todos lados."-"Julio Grondona era muy inteligente, hábil, sabía cuando frenar a alguien y además tenía instinto, si lo hubiera usado para el bien sería diferente la situación del fútbol argentino, lo usó para el mal, lo vemos por la violencia, que lo estadios sean viejos"-"Grondona fue lo peor que le podía haber pasado al fútbol argentino, su capacidad la usó para hacer un sistema mafioso y se enriqueció."