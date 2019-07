Dante Sica: Estamos confiados en que el acuerdo va a tener cumplimiento"

Dante Sica.mp3







Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y la crisis económica que, según el funcionario, a tocó piso y comienza a recuperarse.





- Francia sobre el acuerdo: "Los países tienen que elevar al Congreso el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Que Francia diga que lo quiere analizar es porque siente que no ganó todo lo que quería o está cediendo más, y esto es una buena señal para nosotros. Ellos tuvieron una política de agricultura de mucho subsidio, entonces se defienden. Nosotros creemos que el acuerdo va a tener cumplimiento"



-"Yo creo que la crisis tocó el piso en el primer trimestre, vas a encontrar ciertas empresas con problemas, es el caso de Zanella. La situación me jora mes a mes, pero con mucha cautela. Estamos observando acero y la industria gráfica. Ya se cerraron paritarias en la mayoría de los sectores, con Ahora 12 hubo incremento en varios sectores"



- "En el caso de Mattievich abrieron el frigorífico y tuvieron problemas con la cuota Hilton, porque reclaman una cuota mayor. El mercado Chino y japones permitió que se abran más frigoríficos"



-"Los programas, la recomposición salarial permitieron que se recupere el consumo".



Luis Novaresio, conductor: "Las medidas que generan consumo, son las que ustedes criticaron"



Dante Sica, Ministro de la producción: "Las medidas hay que ponerlas en contexto general, antes era para políticas anti-inflacionarias y no atacaban las cuestiones de bases, nosotros las tomamos como un complemento"



Luis Novaresio, conductor: "La pol&iacu te;tica anti inflacionaria es un fracaso"



Dante Sica, Ministro de la producción: "Aceleramos los procesos de convergencia fiscal"



Candelaria de la Sota, columnista: "Las medidas no se tomaron antes porque no estaba permitido con el fondo"



Dante Sica, Ministro de la producción: "No, fue por el Fondo, sino nuestros margenes de política fiscal"



-"La inflación está a la baja. Tenemos que tomar medidas serias como estamos haciendo y no hacer magia como nos decían. El proceso debe ser sostenido y firme. Estamos ganando batalla, pero la guerra es larga"



-"Estamos trabajando, por una recomendación de la OIT, la comisión de dialogo tripartito, pensando en el mercado del futuro. Tenemos dos desafíos, uno que no se generó empleo de calidad, y tenemos empleo en negro, y adaptarnos a los cambios tecnológicos& quot;



Mariana Contartessi, columnista: "Entonces entiendo que sí harán una reforma laboral..."



Dante Sica, Ministro de la producción: "Creo que entró por mesa de entrada y homologaremos el convenio de camioneros"



-"Nosotros somos los que tenemos que trabajar en el tema de la inflación y lo estamos haciendo"