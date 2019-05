De Mendiguren: "Me cayó mal la foto de Schiaretti con Macri"

De Mendiguren.mp3







José Ignacio de Mendigure, Diputado Nacional por el Frente Renovador, habló con Luis Novaresio y confirmó que la reunión de Alternativa Federal sigue en pie.





Repasá las frases de la nota





-"Alternativa Federal está viva, reconozco las criticas porque no trabajamos al ritmo que tendríamos que haberlo hecho, si bien recorrimos el país, mandamos los 10 puntos del acuerdo nacional, mandamos carta al presidente para el dialogo. En lo individual, yo creo que hay un 45 por ciento que no quiere la grieta y esa demanda tiene que ser satisfecha por nosotros"



-"Tenemos que definir como elegimos nuestro candidato. Ayer estuve con Sergio Massa y él dijo que es más candidato ahora que la semana pasada a presidente. Nos hizo mal no decir que eramos candidatos. La gente demanda una alternativa"



-"Me cae mal la foto de Juan Schiaretti con Mauricio Macri. Debemos responder rápido a las expectativas. Roberto Lavagna dijo que será candidato y participará de la reunión"



-"Todos queremos reforzar el espacio, no es un sector ni el otro porque profundizamos la grieta. Lo que hizo Cristina Fernández con el anuncio es descomprimir una orilla de la grieta".