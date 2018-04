De Mendiguren: "Nosotros decimos que hay que atar la tarifa a la capacidad de pago de la gente"

José Ignacio De Mendiguren - Diputado 19-04.mp3

"El Gobierno nos falta el respeto, pensar que la gente con los inconvenientes que tiene... mire una Iglesia pagaba dos mil pesos y ahora 25 mil pesos."-"Lo que ha hecho el Gobierno es una medida de distracción, como con la ley previsional que dieron un bono a algunos y con eso hicieron una puesta en escena que parecería que cambió de algo. Acá están financiando la diferencia de lo que venía pagando respecto a los que va a pagar, lo hará en cuotas y con intereses"-"Lo que molesta es que el gobierno cada vez que hay un planteo alternativo para una solución automáticamente agrade, y no es la democracia, la oposición está para llevar propuestas"-"Nosotros tenemos una propuesta per o no hay voluntad política, el tema es que no se puede negociar con un jefe de gabinete que dice ni un paso atrás"-"Cuando empezó el tema tarifario se le dijo a Juan José Aranguren que no era aplicable y dijo seguimos adelante. Sergio Massa le mandó una carta para no judicializar el tema, lo judicializaron. La Corte dijo que las tarifas tenían que ser razonables, transparentes, bueno volvimos a que no es transparente, ni razonable"-"Nosotros decimos que hay que atar la tarifa a la capacidad de pago de la gente"- Qué puede hacer la Oposición ahora?: "Ayer los funcionarios dijeron que ignorarán al Congreso, lo tratará el Ejecutivo, nosotros insistiremos"-"Las tarifas tienen un componente impositivo muy alto, la AFIP aprovecha para recaudar, si hay voluntad política hay solución."-"Es ver gonzoso que cuando una oposición sería quiere llevar alternativas el Gobierno lo califique de populista sin escuchar lo que plantea."