Debate. "Alberto Fernández mintió mal cuando habló de Seguridad"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió en Novaresio 910 a la actuación de Mauricio Macri en el debate. Además, criticó a Fernández y explicó la situación de los funerales de narcotraficantes.





Sobre el debate presidencial: "Lo vi muy contundente a Macri en el debate. Alberto Fernández mintió cuando habló de Seguridad, y mintió mal. La cifra que dio sobre la Seguridad no solo es vieja, sino que es de 2014, del gobierno de Cristina. Nosotros salvamos mil vidas. No puede mentir así frente a todo un país y no ponerse colorado. El debate no da tiempo a que uno pueda replicar y corregir mentiras tan fuertes como la de Fernández"





Sobre el próximo domingo: "Estamos trabajando a ciegas, porque cuando trabajamos con números, nos generó una falsa realidad. En todas las marchas que estamos haciendo, estamos construyendo identidad. No voy a hablar del 28 de octubre hasta el día de la elección. Estamos frente a una épica"





Los funerales del narcotráfico: "La unidad contra el narcotráfico se generó a partir de los funerales de personas vinculadas al narcotráfico en donde la gente empieza a los tiros y cree que está por encima del Estado. Son capaces de hacer cualquier cosa, despiden a la gente a los tiros. La idea es tener un equipo que esté atento a estos grupos y armar una prevención. No es algo burocrático"