Debate presidencial. "Va a ser una exposición, no un debate"

El conductor Rodolfo Barili, quien será moderador nuevamente en el debate presidencial, lamentó las características del mismo, en diálogo con Luis Novaresio.





Sobre las reglas del debate 2019: "Va a ser una exposición, no un debate. Lamento mucho que sea así y entiendo que esto es un ejercicio de confianza. Pero las reglas son demasiado cómodas para ponerle el nombre de debate. Por ejemplo, me imagino que un tema como el del aborto no tendrá lugar"





Las condiciones para los moderadores: "No podemos hablar de aquello que podría desnudar la acción de algún candidato, como por ejemplo ver a Durán Barba gritándole al Presidente. Hay una multa de $200.000 para aquel moderador que llegue a transgredir alguna regla"