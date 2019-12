Democracia. "Alberto tiene características parecidas a Alfonsín"

OMAR PLAINI.mp3



El secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, habló con Mariana Contartessi sobre la reunión que mantuvo con Alberto Fernández y Hugo Moyano, entre otros.





Sobre la reunión en sede Camioneros: "La reunión fue porque hay una relación entre Hugo Moyano y Alberto Fernández desde hace mucho tiempo. El encuentro es fruto de que se llamaron entre Alberto y Hugo. Hablamos de la situación en la que se encuentra el país y de que empiece a resolverse el tema económico. Éramos más de 40 gremios en el almuerzo. Hablamos de una variedad de temas. La de ayer fue una de las charlas más interesantes que hemos tenido, por cómo se analizó la situación del país".





Su opinión sobre Alberto Fernández: "Es un hombre que está comprometido con todos los sectores y con todos los actores. Dijo que esto no se trata de quitar derechos, sino de darlos. Fernández sabe que cuenta con nuestra predisposición para lo que quiera. Estamos con un hombre que tiene características muy parecidas a Raúl Alfonsín en cuanto a la democracia".





Reforma laboral, ¿sí o no? "Esto no se trata de una reforma laboral. El problema no es la legislación laboral, el problema es que no se activa la economía. El Presidente Fernández lo tiene bien claro".