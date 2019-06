Día Nacional de la Seguridad Vial: Por día mueren entre 15 y 20 jóvenes en accidentes

Vivian Perrone.mp3



Vivian Perrone, fundadora de Madres del Dolor, habló con Mariana Contartessi por el día nacional de la seguridad vial.





-"Estos días vimos las cifras que salieron de la Agencia de Seguridad Vial, pero sabemos que Naciones Unidas pide que se tomen las cifras hasta un mes después de ocurrido el hecho, y en el caso de mi hijo, como estuvo una semana en terapia intensiva, figura muerte por infarto y no es real"



-"Las cifras que tenemos en Argentina son diferentes al mundo"



-"Lo que podemos ver es que no bajan los muertos por accidentes viales, entre 15-20 personas por día pierden sus vidas en hechos viales. Es la primera causa de muerte entre los jóvenes"



- Declaraciones del titular de la Agencia de Seguridad Vial: "Fue poco feliz sus declaraciones sobre la donación de órganos, si bien nosotros lo acompañamos. Dio a entender que tenemos que estar agradecidos porque por los accidentes de transito tenemos más donaciones de órganos"



-"Además dijo que está feliz porque la Argentina es referente en seguridad vial aunque no pudimos bajar la cantidad de muertes. La verdad que no hay nada por qué estar feliz"



-"Los controles son muy importantes, se mejoran rutas y calles, pero faltan controles. Sirven las charlas y las campañas, pero necesitamos controles"



-"Ya hace 17 años que murió mi hijo, el vacío siempre está, el dolor es para todos, la familia, los amigos. Se debe atender a las victimas, esperemos que después de las elecciones se siga adelante"



-"Debemos ser todos responsables ante el volante"