Diego Kravetz: Suicidio de Delhon: "El maquinista declaró que lo vió solo caminando por las vías"

"Todo indica que se suicidó Jorge Delhon, la UFI N4 de Lanús bajó al momento del hecho, se preservó la escena, se tomó declaración al maquinista, se pidieron las filmaciones del tren. El maquinista lo ve caminando solo y que se tira bajo el tren, además están las filmaciones. No es un cruce ferroviario, por eso no hay filmaciones nuestras."-"Llegué ayer muy tarde y ni bien llegué me avisaron del hecho, me sorprendí, en un momento político convulsionado."-"El fiscal bajó en el momento para despejar dudas, que se haga todo rápido."-"Nosotros tenemos una oficina de atención a la victima que trató de contactarse con la familia de Delho n, cualquier muerte violenta intervenimos para contener a los familiares