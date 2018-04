-"La mataron a Debora Pérez Volpin y los peritos determinaron que fue una muerte violenta. La mataron el anestesista y el endoscopista."



-"Se inició el procedimiento, la sedan, ahí está el anestesista, introducen el endoscopio por la boca, luego Pérez Volpín entra en crisis, la anestesista le dice al endoscopista se lo sacan y comienza la tarea de reanimación"



-"Cuando ingresaron el endoscopio se lesionó el esófago, se ve que tuvo dificultades para ingresarlo. No hay dudas que murió por el endoscopio, tampoco quién lo hizo"



-"El tamaño de la perforación es igual que el tamaño del endoscopio. La Clínica no nos permitió conocer l a verdad, ya que no nos dan los datos del endoscopio."



-"El endoscopista provoca la lesión, la anestesista hace un procedimiento equivocado porque ventila a la paciente y ese aire va a la perforación"



-"Cuando vino la cardióloga lo que se hizo era tarde"



-"No hicimos ninguna presentación en el Consejo por el Juez, lamentamos que no haya renunciado antes. Él no preservó la escena, lo hizo tres días más tarde. Lo hizo de mala manera, muchas sorpresas en la Clínica que dio las cosas modificadas"



-"Si fue negligente o actuó en convivencia no merece ser juez. La Clínica en la causa estuvo representada por el Juez, Galeno ni la Clínica deben defenderse. Galeno no sé que hace en la causa pero puso un perito."



-"Desde que vimos el aparato los policías y la abogada nuestra se rieron, s e notaba que la Clínica nos tomaba el pelo. Cuando empezamos a hablar con profesionales nos dijeron que era viejo"



-"Debora no tuvo conciencia de lo que pasaba, el cuerpo tuvo una reacción y le dieron más anestesia, es cuando se produce la lesión"



-"Se encontró aire en el cerebro"



-"Hace 20 años que soy abogado, estoy indignado por lo que pasó, además de la falta de respeto y consideración que sentimos del Juez, no sé que piensa."



-"La Clínica tuvo una falta de respeto, nos cambia el endoscopio, nos dice que justo se borraron los videos de las cámaras"



-"Yo no creo que el Juez sea torpe, yo no sé si el Juez recibió un pago, pero fue un desastre, el Juez trabajó de abogado de la Clínica. Protegió los intereses de Galeno"





