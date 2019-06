Diego Santilli: "Estamos cerca de una candidatura de Lousteau para Senador"

Diego Santilli.mp3







Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio sobre la presentación de la fórmula porteña y la posibilidad de que no se hagan las PASO.





Repasá las frases de la nota





- "Los que me conocen saben que soy un apasionado de la ciudad. La candidatura a vicejefe de Gobierno es una decisión, porque en 2023 no podré ser candidato de este gobierno".



-"Es una decisión que tiene que ver con acompañar a Horacio Rodríguez Larreta: cuando me pidió que siguiéramos juntos le dije que sí, porque no le puedo decir que no después de estar al lado de él, de aprender todos los días, la verdad que estoy contento acompañándolo, hicimos una buena gestión en la Ciudad, de acuerdo a la buena gestión que nos dejó Mauricio Macri".



-"Estamos muy cerca de una candidatura de Martín Lousteau para senador por nuestro espacio, en las próxim as horas habrá una definición respecto a ese tema".



-"Las PASO llegaron para resolver un tema Partidario, la estructura, por lo que sucede puede ser valedero lo que decís que saquemos las Paso por el gasto que genera, además las definiciones están tomadas. La medida la tiene que tomar el Congreso"