Diego Santilli: "No se descarta que pueden haber más personas involucradas en el caso"

Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio sobre la detención del pediatra del hospital Garrahan por presunta producción y tenencia de pornografía infantil.





-"Hace varios meses veníamos investigando al médico pediatra del Hospital Garrahan. Esto surge en Estados Unidos, luego el Ministerio Publico fiscal de Brasil, que se contactó con el nuestro. La policía de la Ciudad a través del sector de ciber delito comenzó a investigar, se hicieron análisis fuera del país, y ayer se hicieron 7 procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la detención del pediatra".



-"La detención se llega porque hay material contundente. La investigación va a continuar, no podemos dar más información".



-"Los primeros allanamientos se hicieron en noviembre, el médico siguió trabajando, porque se buscaba una red más grande"



-"No puedo darte la información si aparece él con los menores. Fue un trabajo en equipo, con apoyo de gendarmería, y el gobierno nacional, de la mano de Patricia Bullrich".



- Sobre la formula en la Ciudad: "Esperemos para hablar de formula, es una decisión de equipo"



Luis Novaresio, conductor: "Quiero declarar persona no grata a Durán Barba, no los deja responder"



Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño: "En dos semanas decidiré con Horacio Rodriguez Larreta si seré candidato, trabajamos muy bien juntos".