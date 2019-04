Diego Santilli: "Nuestros candidatos son Vidal a gobernadora, Larreta a jefe de Gobierno y Macri a Presidente"

Diego Santilli.mp3







-"El candidato a presidente es Mauricio Macri. Nuestros candidatos son María Eugenia Vidal a gobernadora, Horacio Rodríguez Larreta a jefe de Gobierno y Mauricio Macri a presidente: ese es el equipo que vamos a presentar en las elecciones".



-"Una cosa es lo que se dice y otra cómo nos conformamos nosotros; estamos convencidos que el trabajo que propuso el presidente es de largo aliento, como lo fue en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestros primeros cuatro años en la Ciudad fueron también difíciles".



-"La Ciudad de Buenos Aires tras la gestión de Macri nos dejó una vara muy alta"



-"Lo que lanzamos hoy es parte del sistema de seguridad de la Ciudad, que tiene siete mil cámaras, con trescientas rotativas buscando prófugos de la justicia que hay en nuestro país".



- "Ayer tuvimos la primera detención, en el subte C, era buscado por estafa".



-"Voy a decir algo para que la gente lo pueda escuchar: la primera cosa que nosotros queremos es el cuidado de nuestra privacidad, pero también queremos que estos delincuentes estén donde tienen que estar: a disposición de la Justicia y detenidos".



-"En el Waze encontras las cámaras, en la página del Ministerio de Justicia de la Nación podes ver los datos porque las cámaras son publicas"



-"Sólo quedan registradas las personas que son buscadas"



-"Las cámaras toman las caras de las personas buscadas, emite un alerta al centro de monitoreo de la policía y se busca a la persona".



-"La Ciudad tiene un cubrimiento de cámaras importantes, es público, hay 300 que son aleatorias"



- Sobre el estadio único Boca Juniors- River Plate: "Tenemos el estadio único de La Plata y cuesta compartirlo. No tengo claro si se puede. Creo que no estamos preparados".