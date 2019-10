Dólar. "Se viene un control de cambio más fuerte"

N90586777.mp3



Fausto Spotorno pasó por Novaresio 910 y explicó cómo puede afectar un resultado electoral a los controles cambiarios.





¿Un círculo vicioso? "Al poner un control de cambio, dejan de entrar dólares financieros. Ahí el dólar empieza a subir otra vez y tenés que poner otro control de cambio, y así sucesivamente"





¿A la deriva? "Perdimos la línea, no tenemos el mapa ni sabemos quién va a conducir. Y yo protejo mis ahorros"





No cree que se viene un lunes dramático: "No es necesario crear un feriado cambiario el lunes. ¿Por qué alguien que iba a comprar dólares hoy, no los va a comprar el lunes?"





Por último, declaró: "Ningún candidato presenta soluciones a la economía"