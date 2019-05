Domingo Peppo: "El acuerdo no puede ser solo electoral, tiene que mantenerse en el tiempo"

-"Yo hace tiempo que pido un acuerdo nacional, lo necesita el país, debe ser una invitación para debatir un acuerdo nacional. Que no sea una foto electoral, debe ser un pase de charla y compromiso a futuro de quién gane. El país necesita para adelante un acuerdo nacional".



-"A mí no me han llamado, las provincias también debemos plantear el acuerdo, la cuestión tarifaria me preocupa, hay que darle a la gente previsibilidad, aunque este acuerdo sea para el Mercado"



-"Yo estoy en el espacio Peronismo Federal, yo apuesto a la unidad, no debemos vetar a nadie (en referencia a Cristina Fernández) como en el acuerdo debemos estar todos".



-"Aún no convoqué a elecciones porque hay una reforma electoral que debe tratarse en las cámaras, seguramente serán en septiembre".



-"El tema clases está normalizado, hoy se hará el anuncio con los sindicatos. Los chicos son los que perdieron en esto".



-"Es terrible el tema de inundaciones, estamos atendiendo la emergencia y acompañando a los productores".