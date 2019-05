Dora Barrancos: "Agrava nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia decir que no hay recortes"

-"La representación del directorio científico proviene de un acto electoral en el que somos elegidos (4)y posteriormente eso debe concretarse en un decreto del Poder Ejecutivo; nosotros estamos a un año de las elecciones y no se ha producido el decreto, por lo tanto un resorte moral elemental me obliga a renunciar, porque no se puede convalidar semejante default".



-"Estoy segura de que ahí hay una situación relativamente interesada en que esto no culmine con el decreto; normalmente ha habido un lapso de espera, pero este tiempo nos hace conjeturar que se trata de algo más que negligencia".



- "Hay gravísimos recortes en ciencia y tecnología, me gustaría que miren los presupuestos desde el 2016, no hay recursos para el func ionamiento cotidiano de nuestros institutos. Se agrava nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia que se diga que no hay recortes".



-"Según el plan Argentina innovadora iban a ingresar 1200 científicos, decir que no hay recortes es un atentado a la inteligencia. Se lo digo con una preocupación muy dolorosa".



-"Francia tiene más de 433 mil investigadores, España 135 mil, o hay una equivocación o mala intención acá".



-"En Argentina siempre se cree que se puede prescindir de la tecnología y a la Ciencia se la toma como un lujo. Estoy conmocionada porque me mandan muchos mensajes, estuve exiliada y ahora pasa esto. No me gusta irme en estas circunstancias".