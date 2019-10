Economía. "No hay corrida, hay un drenaje de reservas diario"

N89964035.mp3



Emmanuel Álvarez Agis pasó por Novaresio 910 e hizo un análisis de la economía argentina junto a Luis Novaresio y Candelaria de la Sota.





¿Va al FMI? "Me invitaron desde el FMI para dar una conferencia, pero no hablamos en nombre de Alberto Fernández. Me generaría múltiples problemas"





Lo positivo del cepo: "La corrida hoy está mucho más controlada por el control de capitales aplicado después de las PASO, que al 98% de la gente no le afecta"





El famoso reperfilamiento: "Reperfilar significa 'lo hago después' ¿Y qué hago después? Pagar"