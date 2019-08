Editorial de Luis Novaresio

lared_export_2019-08-07_11-12-37 (1).mp3









Sobre su deber cívico: "Me siguen produciendo una especial emoción las elecciones"





Su reflexión: "Es una elección primaria que no es primaria, una elección abierta que no es abierta, y una elección obligatoria en la cual tengo la impresión de que lamentablemente, mucha gente no va a ir a votar"





La campaña: "Es una elección de mucha frivolidad y la campaña es una cuestión de adjetivos"





El conductor de Novaresio 910 habló sobre la campaña y se refirió a las PASO: "Tengo la impresión de que, lamentablemente, mucha gente no va a ir a votar"