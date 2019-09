Editorial de Luis Novaresio: "¿Qué le pasa por la cabeza al gobernador de Chubut?"

lared_export_2019-09-18_11-18-27.mp3



El conductor de Novaresio 910 y un nuevo comentario editorial. Esta vez, se refirió a la situación social de la provincia de Chubut.





No quiero dejar de hacer un comentario sobre varias cuestiones, primero tema económico: Gabriel Martino dijo que la fuga de depósitos está controlada, y todavía hay personas que desconfían del sistema. Lo otro, el tema social, que tiene una expresión muy particular en Chubut. Recién estaba leyendo algo sobre los jubilados... ¿Me contás, Mariana?





7 de cada 10 jubilados está por debajo de la línea de pobreza. No es un golpe bajo, no es un comentario demagógico, yo no salgo del asombro. Hoy un docente de Chubut nos decía que cobran el sueldo en tres partes, las escuelas no están en condiciones, el gobernador de Chubut manda un proyecto de ley para aumentarse el sueldo... yo no entiendo. ¿Qué le pasa por la cabeza a un gobernador que se propone aumentar su sueldo de $80.000 a $300.000? El sueldo del gobernador es muy bajo, es cierto, pero nadie obligó a punta de pistola a Mariano Arcioni a asumir la gobernación. Él lo quería hacer, hay una cuota de esfuerzo, sacrificio y ponerte a tono con la realidad que vos representás. Si querés ganar más, andá a la actividad privada. Esto lo escuché mucho en el gobierno de Macri: "se fueron de la actividad privada por venir a la actividad pública..." ¡No me lo reclames! Si fue un acto voluntario de desprendimiento, no se reclama. Porque sino no es un acto de generosidad, es un acto de interés.





Dicho esto, gobernador Arcioni, ¿con qué cara hace esto? Si no le da el sueldo, váyase a su casa. Seguro alguien va a hacer su trabajo que tiene compromiso con la cosa pública, que los admiro. Esas son las reglas. No es una cuestión aritmética, es una cuestión de ejemplaridad. Ojalá podamos hablar con Arcioni, porque yo siento que en nuestro país hay distintas varas para las mismas situaciones. A cualquiera se le exige un esfuerzo porque "la Nación lo necesita". Pero a la hora de que los inquilinos que manejan el país quieren mejorar su bolsillo, esa vara no funciona.