Eduardo Amadeo, Diputado Nacional por Cambiemos, habló con Luis Novaresio sobre los dichos de Alberto Fernández en la campaña y la lucha contra la inflación.





Repasá las frases de la nota





-"La declaración de Alberto Fernández me hace verlo preocupado, queriendo retomar el centro de la campaña porque es una campaña desordenada, donde no pueden armar un discurso"



-"Fernández intentó dar un discurso populista, lo de la leliq es complicado. Si hace lo que dice la gente sacará la plata en pesos y lo pasará a dólares, es irresponsable lo que dice, y Fernández busca decir que está preocupado por los jubilados"



-"La preocupación debe ser racional no generando desastre. Al decirlo desde la ignorancia el pronostico que da es pésimo. Los argentinos tenemos la maldición del dólar, nosotros lo manejamos de manera cuidadosa, para tenerlo tranquilo, bajar la inflación y que la gente lo pase menos mal"



-"Alberto Fernández muestra incompetencia profesional porque si quiere ser presidente debe conocer como funciona el dólar, hay mucha gente que depende de esas decisiones"



-"Este hombre, como la campaña no le va bien, se quiere poner en el centro de ring, pero lo hace de manera irresponsable y desordenada"



- Sobre la incompetencia del gobierno en la inflación: "Ya hemos explicado lo que pasó en la inflación, pero esto es otra cosa"



- Una cosa es la promesa de campaña de un candidato como hicieron ustedes en el 2015 y que sea un error: "Si sigo su razonamiento, nosotros nos equivocamos en muchas cosas, entonces Alberto Fernández puede decir cualquier pavada?. Hay que mirar el futuro, dejar el pasado"



- "Es una pavada de circo decir que estamos escondiendo a Mauricio Macri en campaña, de hecho el kirchnerismo lo está insultando. El que se está ocultando es Sergio Massa, no tenemos nada de que escondernos, se ríen de nuestros timbreos"