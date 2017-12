Eduardo Amadeo: "Nos gritaban "Los vamos a ir a buscar a donde están". Eso es nazismo"

Eduardo Amadeo - diputado 13-12.mp3

Tensión en el Congreso: "Vi una violencia antidemocrática, la violencia es el miedo a las ideas de los demás. El mecanismo que nosotros usamos es que el Congreso es un lugar donde se habla todo, donde vienen los funcionarios del Ejecutivo. Ayer la cuestión no era escuchar, era agredir de la peor manera, no sólo los energúmenos que trajeron los diputados kirchneristas, sino los propios diputados que usaron un lenguaje como no recuerdo en la Cámara. Esto muestra que la razón está de nuestro lado."-"Estos señores que son los apóstoles de los jubilados son los culpables que el sistema haya explotado. Estos tipos que ayer hablaban son los que dejaron morir a 300 mil jubilados sin que pudieran cobrar sus retroactivos porque apelaban los juici os, son los que hicieron una formula que les hizo perder dinero a los jubilados. Vi dos posiciones, una la violencia y la otra era dialogar como seres humanos."-"Nosotros seguimos el procedimiento reglamentario, yo intenté que funcionaran los mecanismos correspondientes."-"Nos decían frases nazis."