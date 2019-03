Eduardo Amadeo: "Nuestro candidato es Mauricio Macri"

Eduardo Amadeo, Diputado Nacional por Cambiemos, habló en Novaresio 910 y dijo que "Vamos a dialogar con el Radicalismo, tenemos una buena relación, tenemos ministros radicales, seguramente el presidente recibirá la preocupación y lo analizará. La relación en el Congreso es muy buena, y se expresa en las leyes"





Además, dijo que "Nosotros somos una alianza y tenemos que respetar la realidad de cada espacio; lo bueno de estas alianzas es que uno recibe las diversidades, no somos todos lo mismo pero estamos juntos en este proyecto que encabeza Mauricio Macri."



Sobre la posibilidad de competir en unas PASO, dijo que "No sé si habrá internas o no en el tema del presidente con el radicalismo, a la gente le importa poco ese tema. Si hoy día h ubiera una encuesta, Macri ganaría 85 a 15, por lo que no nos preocupa una interna: nuestro candidato es Mauricio Macri."