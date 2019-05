Eduardo Amadeo: "Que Cornejo diga lo que quiera, pero Macri va a ser candidato a Presidente"

-"La decisión de la Corte es impunidad, vi diferentes títulos en los diarios, muchos dicen la Corte ya votó. La Corte ha dicho reiteradas veces que ella actúa sobre sentencia definitiva, la Corte nunca entra en las etapas durante el juicio. Está claro que la Corte tomó una posición política, la sociedad está esperando que se acabe la impunidad".



-"Lo que plantea la Corte se va resolviendo en el juicio, al meterse en el juicio lo paralizan, es el caso de corrupción más importante de la Argentina"



- Usted dice que los jueces están con Cristina Fernández: "A los jueces los conoceremos por sus frutos, ellos paralizan el juicio más importante"



- Sobre las declaraciones de Alfredo Cornejo: "Yo estoy feliz de estar en un movimiento donde todo se dice, todo se discute, yo no estoy de acuerdo con Alfredo Cornejo. Nosotros queremos a Mauricio Macri candidato a presidente y presidente. Cornejo que diga lo que quiera"



-"Todo el mundo está invitado a participar en Cambiemos, pero la estructura que tenemos nos asegura la presidencia. Sí queremos ampliar los acuerdo, por eso propusimos los 10 puntos"



-"Nos pareció bien el discurso de Juan Schiaretti"



-"Elisa Carrió tiene sus enormes méritos y sus defectos como ser humano, no sé por qué le dijo eso a Nicolas Massot. Si Carrió lo dijo está pésimo. No la vi".