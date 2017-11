Eduardo Génova: La desaparición del avión de San Fernando "Soy el que le tuve que dar la noticia al padre, y estoy constantemente conteniéndolo"

Eduardo Génova - Piloto 28-07.mp3

Comunicación telefónica con Eduardo Génova, piloto y amigo del padre de uno de los tripulantes del avión perdido:Sobre qué pasó con el avión, y si tienen datos concretos:"No, no. Trato de asilar que soy amigo de la familia, porque sino estaría bloqueado y no podría seguir buscando".AUDIOS DEL DIA"Soy el que le tuve que dar la noticia al padre, y estoy constantemente conteniéndolo. Escucha cualquier cosa y está desesperado"."Si bien es cierto que pasan cosas raras en el mundo, como puede desaparecer un avión de pasajeros, también puede llegar a pasar una cosa así, pero es muy raro. Al margen del misterio, hay cosas que se manejaron mal. Esto se manejó mal desde el inicio. Se d eclara la emergencia del avión cuando se le termina el combustible, a las 18:30. Yo por trascendido me entero a las 20:00. Me empecé a contactar con plan de vuelos, nadie me daba información. En un momento, porque sabía que estaba pasando, me tuve que hacer pasar por comisario mayor de la policía, y recién ahí se empezaron a movilizar. A las 3:15 recién tengo la confirmación oficial de que no habían encontrado el avión"."Ya arrancó mal. Recién informan a la familia 12 horas después. Al otro día, empezaron la búsqueda a mi criterio mal. Hago una convocatoria a pilotos, y se empezaron a movilizar todos. Ayer juntamos 16 aviones y 2 helicópteros, y combustible que donaron las empresas"."No es normal. Ahí es donde está el punto que digo que está todo mal"."Buscaban solo alreded or de la última señal de celular. Cuando despega el avión no tiene más señal".Sobre si cayó en el Delta:"Era una de las posibilidades. Por eso puse en Facebok que había que buscar en San Fernando, Campana y Carmelo. Ese triángulo"."La autoridad estaba reticente. Le conseguimos todos los aviones, había combustible. Aprovechalo, aprovechalo"."Nosotros nos fuimos adelantando. No había que concentrar nada más. Falta organización. No hay ningún plan. Es la improvisación contínua"."¿Cómo es el asunto de que la aviación civíl la manejó la Ministra de Defensa, Silvina Garré? ¿Cómo el Ministerio de Defensa va a manejar la aviación civil? Desde el traspaso se empezó a tener errores".