Eduardo Valdés: "Florencia y Cristina sienten que son personas honestas"

Eduardo Valdés.mp3







Eduardo Valdés, Diputado del Parlasur y ex embajador ante la santa sede, habló en Novaresio 910 y dijo que "No sé si a Cristina Fernández le gustó el video, quizás Alberto Fernández sí pudo hablar. Yo no tengo confirmado cuando vuelve Cristina, espero que vuelva con su hija bien. Yo estaba con ella el domingo cuando Florencia Kirchner no pudo subir al avión".