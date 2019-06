"El 22 de julio comenzaría el juicio oral por la causa de Pérez Volpin"

Diego Pirota.mp3





Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, habló con Luis Novaresio sobre el pedido de recusación al juez y contó cuándo podría iniciar el juicio por la muerte de la periodista.





Repasá las frases de la mañana





-"Nosotros pedimos la recusación del Juez, te cuento, nosotros nos enojamos porque el juez suspendió el inició del juicio, luego nos dio las explicaciones que eran peores y lo recusamos. Lo bueno es haber conocido a este señor, que ha escrito cosas que sorprenden en sentencia judicial. Me alegro saberlo ahora"



-"Nosotros decimos que el juez perdió la imparcialidad, y tiene mal desempeño. Por otro lado el juez dice que no es cierto, y cita al evangelio diciendo que aunque yo sea su enemigo no puede sentir odio y habla de Dios, en la sentencia judicial hay más de estos párrafos"



-"Lo que yo hablé con vos es lo que cita el juez para denunciarme. De todas maneras iré a la Cámara de Casación para que separe a este señor, por suerte la Corte lo puso en su lugar"



-"El 22 de julio comenzaría el juicio oral, es raro porque coincide con la feria judicial"



Luis Novaresio, conductor: "Es muy dificil, afortunadamente Pérez Volpin era conocida, pero hay muchas arbitrariedades en la Justicia"