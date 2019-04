Editorial Mariana.mp3







Bajo el dolar en el debut del techo cambiario pero subió el riesgo país. Los anuncios del Presidente Macri fueron apuntados a la clase baja, los que notienen trabajo o en negro.





Los 64 productos son un paquete de fideos, una leche pero el resto va a encontrar los precios con un incremento en productor escenciales. Lo único que puede encontrar un alivio es para la clase media es un aumento del 8%.

El gobierno vuelve a olvidarse del sector productivo.





Macri va a citar a Alfonsín y a Storani a la Casa de Gobierno. Algunos te dirán que es tarde pero Macri quiere compartir las migajas de la baja de popularidad y no las bonanzas de cuando recién comenzaba el gobierno.





Los economistas dicen que son medidas que no van a bajar la inflación. El objetivo del gobierno es contener el dólar y seguir con la historieta de las LELIQ. Mientras el gobierno no cambie las leliq, no va a haber forma de bajar la inflación. El alivio que presentó Macri, ¿es para la gente o para ser reelegido?