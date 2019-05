El diálogo con la oposición puede ser el vaso medio lleno

Editorial.mp3







6 de mayo de 3 años y medio de gestión. la persona que acaba de hablar con nosotros junto con otros, frman parte de lo que es la política Ojalá pasase algo como propuso Felipe Gonzalez. El ex Presidente del Reino Español le dijo que no se canse de buscar el consenso porque "el consenso es más importante que vos porque sin consenso te lleva puesto la mezquindad política"





Que tono distinto al de "no ha fracaso económico", no estamos haciendo todo mal. acaba de decir que la va a convocar esta semana. Dudo que vaya. Pero imaginate que vaya Cristina y hagan un acuerdo que respeten todos los que ganen, desde Del Caño a Espert. No se... por hoy decido ver el vaso lleno. Mañana vuelvo a ver el vaso medio vacío.