"El endoscopio entregado por la clínica no funcionaba y tenía el número de serie adulterado"

Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, habló con Luis Novaresio sobre las novedades en la investigación por la muerte de la periodista luego de someterse a una endoscopía.





Repasá las frases de la nota





-"Siempre dijimos que el endoscopio que se utilizó para las pericias no es el mismo que usaron para Debora Pérez Volpín. Si se sostiene que se usó este endoscopio no funciona, nunca se pudo haber hecho, lo cual podría dar respuesta a lo que pasó con el cuerpo de Debora".



-"Si lo cambiaron por qué? El endoscopio que se secuestró, que no funciona, tiene la placa adulterada para no relacionarlo con la Clínica (Trinidad)"



-"Hay una persona convocada a juicio oral para que hable del endoscopio. Sería bueno que la Clínica salga a decir algo prudente".