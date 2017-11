El fiscal del caso Brenda no descarta que el delincuente sea reincidente"

Cosme Iribarren - fiscal de Don Torcuato 13-11.mp3

"La investigación está avanzada después que obtuvimos los videos que solicitamos, estamos buscando información por ellos."-"Se logró dar con un testimonio de una persona que iba en la formación. Contó lo que vio y así pudimos ver qué pasó."-"En la formación del Belgrano tenemos el problema del robo de celulares, el viernes tuvimos más robos a celulares, se aprovechan del tiempo que tiene el tren de ponerse en marcha y que no cierran las puertas."-"Yo me aboco a la responsabilidad del que comete el delito, tuvimos charlas para que esto se prevenga, hablamos con la gente del servicio."-"No descarto la posibilidad que esta pers ona sea reincidente, además por la destreza que salta del tren, se ve que tiene conocimiento del lugar."-"Por el arrebato en la formación se tiene que hablar de robo, después veremos, no me gusta hablar de condenas cuando estamos investigando."