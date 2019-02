"El Gobierno no se da cuenta que la suba de tarifas es inflacionaria"

"en materia inflacionaria enero fue complicada. La medición semana de febrero nos da arriba del 3 por ciento el mensual. El dólar está estabilizado y el crédito está desconectado de la economía real. A pesar de eso, la inflación está alta. Un mes de paritarias, donde el salario perdió por goleada." Federico Furiase, Director de Estudio EcoGo, habló en Novaresio 910 y dijo que





Además, dijo que "la política monetaria está haciendo un aporte al dólar controlado. Si eso no pasara, la inflación sería más alta. No solamente basta con hacer política monetaria para bajar la inflación al corto plazo. La política argentina tiene paritarias, el Gobierno está subiendo las tarifas y no baja subsidios, aumenta la carne"





"El Gobierno tiene un error de diagnóstico, no se da cuenta que la suba de tarifas es inflacionaria", agregó.





Sobre la inflación, afirmó que "Bajaría al corto plazo pero patearíamos el problema al futuro. El Gobierno tiene que bajar los subsidios para cumplir con las metas fiscal y pagar la deuda."





"Está controlado en estos meses a costa de secar la plaza de pesos.", finalizó.