El Gobierno presentó el nuevo proyecto del Código Penal en el Congreso

Mariano Borinsky.mp3







Mariano Borinsky, Presidente de la Comisión para la reforma del Código Penal y Juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, habló en Novaresio 910 sobre la emergencia penitenciaria y dijo que "Me parece positivo porque no es sólo describir la situación de crisis que sucede, es adoptar las medidas necesarias para reincorporar al delincuente en la sociedad, la emergencia muestra que las cárceles no son limpias y sanas".



Sobre la presentación del Código Penal en el Congreso dijo que "En el nuevo Código se incorpora la conducta que una persona que en una manifestación tire piedras tiene una pena de dos años de prisión y si es a un policía 3 años".



"Incorporamos la pena de cumplimiento efectivo para los delitos de corrupción", agregó.



Acerca de la posible incorporación del aborto en el código, afirmó que "El Código penal tiene un avance en el tema del aborto, se introducen cuestiones, incorporar la posibilidad del aborto no punible cuando esta en riesgo la salud de la mamá y en caso de violación".



"También se incorporan penas contra la violencia de género", agregó.