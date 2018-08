- "Mejoró la tormenta, pero seguimos en zona brava, porque el dólar sube y baja por lo que pasó afuera, el tema de las lebacs. Cuando mejoran las cosas a nivel global mejoras acá. En todos los países impactó el tema de Turquía, pero acá impacta más porque no tenemos defensa"



Vilouta cuenta que lo llamaron de Banco para que tenga un plazo fijo: "Los bancos al desaparecer las lebacs quieren que los ahorristas vayan al plazo fijo"



-"El ahorrista ahorra en dólares, el plazo fijo son los pesos que tenes por acá."



-"El año que viene podremos llegar al 24 por ciento de inflación."



- Este año el salario perdió con la inflación, el año que viene?: "Yo imagino que el año que viene el salario le gana a la inflación, pero no sé si recuperará lo que perdió"



- Ajuste de Nicolas Dujovne: "Todavía no tenemos un diagnóstico claro de como estamos, vemos que el Gobierno apunta correctamente, ajuste fiscal, baja el gasto publico, pero también es cierto que es la parte más fácil hacer ajuste en el primer semestre, en el segundo se complica más"



-"El año que viene uno piensa que el gobierno no querrá hacer ajuste porque es electoral. Dujovne no va a poder ajustar. Cuando María Eugenia Vidal lo llame a Dujovne le dirá pasame la plata porque nos quedamos sin trabajo"



Declaraciones de Martín Redrado: "El gran riesgo que tiene Argentina es la inflación, el default es un riesgo a mediano y largo plazo. Estamos tomando mucha deuda, pero debemos hacer un ajuste fiscal serio."

Fausto Spotorno.mp3