Diego Escoda, fiscal general de Dolores, habló con Luis Novaresio sobre cuándo estarán las pericias del accidente de El Pepo.





-"El jueves estará la pericia del análisis de alcohol y tóxicos en sangre y el 12 la pericia accidentologica. La Defensa pediría hacerle una pericia psicológica a Pepo"



-"La imputación es conducir a alta velocidad, alcoholizado, y todo eso es la negligencia que provocó el resultado. Hablamos de la causalidad del accidente"



-"Acá hay una cuestión médica, frente a un certificado que dice que no puede ser dado de alta, nosotros no podemos hacer nada. Aún no fue dado de alta Pepo"



-"Ya declaró el médico que pasó en la ambulancia, y ratificó que el imputado estaba lucido y decía que manejaba una de las victimas. El camillero ya declaró"