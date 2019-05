El juez Ramos Padilla pidió el desafuero y la remoción del fiscal Stornelli

Natalia Salvo.mp3







Natalia Salvo, abogada del empresario Pedro Etchebest, habló con Luis Novaresio sobre el pedido de desafuero del fiscal Carlos Stornelli.





Repasá las frases de la nota





-"Yo me enteré la citación, y no es más ni menos lo que le instó al juez Ramos Padilla la Cámara Federal de Mar del Plata donde en la confirmación de declaración de rebeldía también lo insta a los desafueros, por eso el Juez le pide al procurador Casal que dé cuenta de lo resuelto, además de citarlo a indagatoria".



-"Cuatro pedidos de indagatoria tuvo Stornelli. La indagatoria es la defensa, no hay culpabilidad, sólo sospechas"