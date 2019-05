El Presidente del Tribunal Oral Nº 2 confirmó que el juicio a Cristina no está suspendido

-"El juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo: el juicio al día de hoy se mantiene. Lo que sí, estoy remitiendo a pedido de la Corte Suprema la causa principal para que se resuelvan nueve recursos a instancia de presentaciones de las partes".



-"Estamos trabajando para garantizar los derechos de las partes y ofrecer las condiciones de debido proceso y agilización de la justicia".



-"El juicio no podría desarrollarse sin el expediente materialmente en el tribunal, es decir, no podría iniciar sin tener devuelto el expediente por parte de la Corte".



-"El requerim iento de la Corte es en términos de urgencia, por lo que entiendo que el carácter urgente se trasladará al tratamiento de las cuestiones para las que la Corte ha pedido la causa".



-"En la mañana mando el expediente. El expediente está en copia digital. Son más de 50 cuerpos el expediente, 51 obras publicas, pruebas. El inicio del debate está condicionado por lo que la Corte resuelva".



-"Indudablemente la Corte considera indispensable que se resuelvan las cosas para que el juicio no se perjudique en su evolución. No hay motivos para pensar diferente. Estas presentaciones se venían realizando, recién ahora toman estado publico".



-"La presión es la que uno percibe en la expectativa que genera el juicio, pero no presión de otra naturaleza".



Luis Novaresio, conductor: "Hay una explicación jurídica y o tra política, la política es que si sos K pensas que la Corte es dios, si sos Pro pensas que es el demonio"



-"En lo jurídico se juntan pruebas y luego se va a juicio, el martes comenzaba el juicio, la Corte dice que hay nueve recursos que cuestionan nueve cosas del comienzo. El juez dice que con las pruebas que tiene se puede enviar a juicio, y Carlos Beraldi quiere todas las obras".



-"El tema es que la justicia es muy política. Los que ahora hablan de la Corte pongo los antecedentes y están fritos. La justicia tiene una mirada política más que lo políticos. Hace unos días para el Pro la Corte era dios, lo mismo Cristina Fernández"



-"A Ricardo Lorenzetti se lo quisieron llevar puesto Cristina y Elisa Carrió"



-"Para mí la Corte va a devolver el expediente y comenzará el juicio"