El Presidente de la Unión Industrial Argentina afirmó que no ve la reactivación y pidió más previsibilidad

Miguel Acevedo, Presidente de la Unión Industrial Argentina, habló en Feinmann 910 y dijo que "No escuché al presidente Mauricio Macri anoche; es muy difícil decir si hay algún tipo de reactivación, y más para la industria que ha tenido una caída tan importante, yo no estoy viendo esa reactivación; puede ser de acá a un semestre, pero no sabría decirlo".