"El problema es que el Gobierno está saqueando el pais"

-"Estaré en el CFI con los Gobernadores y después nos reuniremos con Mauricio Macri, el Gobierno no nos dijo cómo será la reunión, parece que será una foto, que nos entregarán el presupuesto que nosotros deberíamos aprobar. Nosotros mañana sólo vamos a informarnos"



-"Después de la reunión veré de qué se trata, si el presupuesto es serio, si es acordado con el Fondo, veremos las modificaciones que se harán. Ver con las bancadas de Diputados y Senadores para que el presupuesto tenga un marco racional, por la situación de las Pymes y los más necesitados"



-"Mauricio Macri juega mal, Macri es un chambón, no sabe, no puede arreglar el país y nos está arruinando la Argentina, nos dividió en gremialistas, sindicalistas, organizaciones sociales, peronistas, y lo más grave es que nos dividió en pañuelos verdes y azules. Yo soy verde"



-"El Presidente Mauricio Macri abre el tema, hay mujeres que mueren en un aborto, nos dividió a los argentinos con el tema de azules y verdes y no soluciona el problema."



-"No soy kirchnerista, no estoy trabajando con Cristina Fernández. Soy peronista. No podemos estar todo el tiempo en la critica de la herencia recibida, el problema es ahora y lo que está haciendo el Gobierno, están saqueando el país"



-"Si Macri gana la elección que viene con nosotros divididos se legitima el saqueo"



- Sobre declaraciones de Hugo Moyano: "Es una frase de él. Yo digo lo que pienso. Para mí primero el limite es Mauricio Macri, el movimiento unido, y luego legitimar con las Paso."



-"El esfuerzo de los dirigentes es unirnos, la oposición, Mauricio Macri, es dividir la oposición."



-"Mañana no firmo nada porque no conozco."