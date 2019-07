Paola Stekloff.mp3







Paola Stekloff, abogada de la familia de la victima Angilletta, habló con Luis Novaresio sobre la muerte de una jubilada en el sanatorio de Berazategui.





Repasá las frase de la nota





-"El maltrato en la paciente empieza antes, había una obstrucción, la paciente pedía turnos con PAMI, con carácter de urgente, de febrero se lo dan noviembre. Acá vemos como el servicio de PAMI, en muchos casos, tiene que ver con el deterioro de salud de los mayores"



-"Esto pasa con medicamentos, con tratamientos. La última gestión dice que saneó al PAMI desde el punto de vista económico, pero de prestaciones médicas tiene una deuda importante"



-"Nadie pidió disculpas, el cirujano salió del quirófano y preguntó parientes de la paciente operada de vesícula y no había nadie. Ellos creyeron que equivocó la palabra y no, era la operación"



-"En el píloro se utilizan clip especiales, pero al no estar prevista la operación se da una doble sutura".



-"La denuncia la hicimos ayer, el imputado es el cirujano, pero también estamos buscando las personas que estuvieron en el equipo de cirugía, que también tienen culpa o encubrimiento"