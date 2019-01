Con referencia a la gestión económica de la administración nacional afirmó "El único plan del Gobierno es el ajuste y aplicar tarifazos. Las tasas aumentaron un 28 por ciento, calculamos que sea esa la inflación. En el 2018 la aumentaron un 25 por ciento y la inflación fue del 48 por ciento"



Katopodis se refirió a la respuesta por parte del gobierno ante anteriores gestiones similares: "El salario cada vez alcanza menos, nosotros le habíamos presentado un amparo a Juan José Aranguren sobre este tema. El problema a es que ya se resignó mucho y la gente no sabe que recortar para seguir financiando tarifas que no funcionan bien. Y todo sigue igual"



Para cerrar el intendente habló sobre la situación de las Pymes "el moemento es dramático, esto además suma el aumento de precios, un poder adquisitivo menor, las exportaciones golpea a las textiles, y no hay una sola idea, son las mismas recetas, políticas que no llevan a un mal lugar. Tenemos un observatorio Pyme que nos dice que el 67 por ciento de las Pymes suspendió o despidió personal, el 72 por ciento no piensan invertir en el 2019, el 82 por ciento de los empresarios no tienen expectativa que la economía mejore. El sector textil tendría que hacer la colección de invierno del 2019, pero no lo hacen."





