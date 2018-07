REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES









"Ya estoy en mi casa, porque ahora se encarga todo la Justicia, la ART, el comisario, el comando. No estamos en el Hospital Posadas."



-"Es un momento muy dificil, justo el viernes me dijeron que cierra la empresa y me quedo sin trabajo. Tengo tres hijos, mi hija que se fue y dos más. Mi hija dejó un nene de 6 años. Lourdes sólo es policía y de chica quería ser policía."



-"Soy de Misiones, el único que me ofreció ayuda ayer fue el Intendente Patricio Mussi de Berazategui, del Gobierno no recibí nada, de María Eugenia Vidal se olvidó de todo eso."



-"Mi hija estaba separada, ella tenía otra pareja."



-"El Dr Mussi sólo se presentó ayer, agradezco al Municipio de Berazategui."





