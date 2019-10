Elecciones. "No me imaginaba a Cristina volviendo al gobierno"

lared_export_2019-10-28_10-36-09.mp3



El Senador Nacional Julio Cobos, dialogó con Luis Novaresio y analizó el resultado de las elecciones.





Así explicó los porcentajes: "Alberto Fernández supo mantener su electorado de las PASO, y a Mauricio Macri le jugó a favor el debate"





Las medidas económicas: "El desayuno que van a tener esta mañana contribuye más que cualquier medida. Lo del cepo no me sorprende, pero insisto, es más importante el desayuno. La economía fue el talón de Aquiles de Macri, pero sacó el 40% de los votos. Eso no es poco en política"





Por último, confesó: "No me imaginaba a Cristina volviendo al gobierno, y menos como vicepresidenta. Las cosas que ha dicho Alberto de ella..."