Emilio Majori: "en la provincia de Bs As cerraron muchas panaderías, el impuesto es muy alto y no se puede sostener"

"Por el momento el pan no aumentará, la harina está aumentando entonces estamos en asamblea continúa en todo el país. La semana que viene tendremos una conferencia de prensa."-"La bolsa de harina está 450-500 pesos, cuando hace un mes estaba 350 pesos, además no entregan. Hace un año estaba 250 pesos. Los servicios también aumentaron de manera desmedida. En la provincia de Buenos Aires cerraron muchas panaderías porque no pueden afrontar los impuestos"-"El problema más grande que tenemos es la clandestinidad. No sólo aumenta la materia prima, sino también las tarifas, estamos esperando ver cuánto nos vendrán los servicios. Hay panaderías qu e hace dos meses pagaban dos mil pesos de agua y ahora 10 mil."AUDIO DE LA NOTA