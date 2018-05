"En Iguazu festejan la devaluación"

AUDIO DE LA NOTA



"Comienzan los PPP, a partir de agosto, septiembre comienza la construcción de 3 mil kilómetros nuevos de autopistas y rutas. Esto se paga en 15 años, las empresas terminan la obra a los dos años y quedan 13 para seguir pagando"-"Toda obra que se empezó, se va a terminar."-"Estamos invirtiendo mucho en los trene"-" Construimos más barato que el kirchnerismo"-"Las obras se hacen en cuatro años"-"Queda un aumento en junio del colectivo, porque fue una actualización gradual en tres etapas. No está previsto postergarlo."- Dólar a 25 pesos: "No me siento cómodo hablando del dólar. Estuve con el Ministro Santos abriendo el Aeropuerto de Iguazú, ahí estaban felices con la devaluación del tipo de cambio. Hay una parte de la economía que se ve beneficiada."