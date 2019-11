Encuentro contra el hambre. "La gente confunde lo que es comestible con lo que es alimento"

NARDA LEPES.mp3







Su aporte en el consejo: "Rescato lo que dijo Agustín Salvia sobre el tipo de alimentos que se consume. Hay casos de excesivo sobrepeso y malnutrición. Yo fui para hablar de qué alimentos se puede elegir para estar bien nutridos. A cualquier cosa que tenga almidón y azúcar, se le pone colorante y se dice que es comida. Que sea rojo, no significa que sea tomate".





Desmintió algunos rumores: "Salen notas que dicen que estuve 'al frente de' la reunión... ¡un minuto hablé! Del hambre no voy a hablar porque no sé, no me corresponde. De la relación con el alimento, sí. Sé por qué la industria toma decisiones para hacer ciertas cosas".

La cocinera Narda Lepes, partícipe del consejo asesor para combatir el hambre, conversó con Luis Novaresio sobre su rol en la reunión de la semana pasada.