Enrique Balbi: 'La esperanza siempre estuvo de localizar al submarino'

Enrique Balbi - Vocero de la Armada 17-01.mp3

"La esperanza siempre estuvo de localizar al submarino". "Pensábamos que lo íbamos a encontrar, pasaban los d ías y la cantidad de medios aeronavales de superficie, con tecnología de punta de las primeras potencias, obviamente que esa pequeña esperanza va disminuyendo, no desparece, sigue estando pero hay menos buques. Es entendible que esa ayuda internacional termine, por eso se estudian otras alternativas". "Hubo varios contactos con empresas privadas extranjeras, cinco han presentado presupuestos y algunos tienen problemas de agenda. Esto implica un despliegue importante de medios. No está definido con cuál de las empresas". "Detectar un submarino siempre es difícil porque está creado para no ser detectado".Submarino: "Para nosotros hace dos años este submarino estaba operativo. Había hechos sus reparaciones generales de media vida hace tres años. Pasó seis meses haciendo pruebas rigurosas de profundidad, velocidad y sistemas". "Para nosotros era un sub marino que estaba operativo y salió al mar estaba en condiciones de navegación".